اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق السياحى بمنطقة الهرم

الخميس، 06 يوليو 2023 01:11 م
إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق السياحى بمنطقة الهرم انقلاب ميكروباص - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق السياحى نطاق منطقة الهرم ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق السياحى فى الهرم ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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