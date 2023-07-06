أسعار الذهب اليوم تتراجع 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2190 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس في مستهل التعاملات عقب انخفاض بحوالي 10 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2190 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين لا يزال هناك تذبذب في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2503 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2190 جنيها.

عيار 18 يسجل 1877 جنيها .

الجنيه الذهب 17520 جنيها.

أسباب هبوط سعر الذهب

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب منذ انتهاء عطلة العيد الأضحى هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير وفق جولد بيليون.

كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن أسواق المشغولات الذهبية تشهد ركود أيضاً بالرغم من بداية فترة الصيف التي تشهد في المعتاد طلب متزايد، ولكن انحصر الطلب على السبائك والعملات الذهبية بغرض الاستثمار، هذا بالإضافة إلى دخول ما يزيد عن 306 كيلو جرام من الذهب من الخارج ضمن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب مقارنة مع الطلب الحالي.