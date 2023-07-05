75.57 % نسبة النجاح لطلاب الدمج بامتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

كتب محمود طه حسين

كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات لطلاب الدمج البالغ إجمالى عددهم 14 طالبا، حيث أكدت أن نسبة النجاح 75.57% ، فيما يبلغ عدد الراسبين 3 طلاب بنسبة 14.29%، موزعة كالتالي:

- ثانوى فندقى بلغ عدد المتقدمين للامتحان 12 طالبا، وحضر 12 طالبا، بنسبة نجاح 83.33%، وتبقي للدور الثاني 3 طلاب بنسبة 16.66%.

- ثانوي زراعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب، وحضر بنسبة نجاح 100%.

- ثانوي صناعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب وحضر بنسبة نجاح 100%.