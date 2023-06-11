اعرف فوائد التعرق .. من إزالة السموم لتحسين البشرة

كتبت ميرفت رشاد

عند التعرض لدرجات حرارة خارجية عالية، يبدأ الجسم بالعمل من أجل تبريد نفسه والحفاظ على درجة حرارته الداخلية ضمن نطاق آمن، الطريقة التي يقوم بها الجسم هو التعرق، إن قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته الداخلية تسمى التنظيم الحراري وهذه العملية تبدأ بالتعرق، يمكن أن يجعلك تشعر بالالتصاق، ولكنه يجعل بشرتك أيضًا تشعر بالانتعاش، وإليك فوائد التعرق، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

التعرق مفيد للبشرة للأسباب التالية.

• يحسن الدورة الدموية.

• يزيل السموم.

• يعطي توهج للبشرة.

• يقضي على البكتيريا الضارة حيث يوجد مادة الديرمسيدين في العرق والتي لها خاصية مضادة للجراثيم.

• يقلل من نمو البكتيريا الضارة ويمنع ظهور حب الشباب.

• يعمل كمقشر طبيعي .

• يزيل الملح والماء ويمنع تراكم الأوساخ والأوساخ والماكياج.

• يجلب الترطيب الطبيعي للبشرة ويعمل كمرطب طبيعي.

ما مقدار التعرق الجيد بالنسبة لك؟

في حين أن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يمكنهم التعرق ، إلا أن ذلك يعتمد على العديد من العوامل مثل البيئة أو الأدوية أو الظروف الصحية أو نقص فيتامينات معينة في نظامك الغذائي، ومع ذلك ، في المتوسط ​​، يمكن للشخص أن يتعرق من 0.5 إلى 2 لتر في الساعة أثناء ممارسة النشاط البدني ، صحيح أن التعرق يساعد على التخلص من السموم في جسمك التي يمكن أن تؤذيك، من الضروري أنه إذا لم يتم إطلاق هذه السموم على شكل عرق ، فإنها يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك، يتضمن ذلك ظهور حب الشباب وانسداد المسام.

لكن يجب أن تعلم أن التعرق المفرط يمكن أن يسبب الجفاف ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى، يمكن أن تكون هناك عدوى بكتيرية وفطرية ثانوية على الجلد تؤدي إلى مشاكل متعددة متعلقة بالجلد. يمكن أن يؤثر على صحتك الاجتماعية والعاطفية والنفسية أيضًا. يمكن أن يؤدي التعرق المتزايد إلى جفاف الجلد.