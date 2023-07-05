وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بالموجهين لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى

عقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور محمد عبد الله جبارة، بمدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى التجريبية

استعرض وكيل المديرية، مع موجهي العموم للمواد الدراسية الاستعدادات النهائية لإمتحانات الدور الثانى، وحصر العجز والزيادة واكد على ضرورة سد العجز بالمدارس وناقش التحويلات بين المدارس للمراحل التعليمية، واكد وكيل المديرية على ضرورة تكثيف الجولات لمتابعة المدارس لرصد المعوقات والمشكلات لتذليلها مؤكدا على تدعيم الإيجابيات واتخاذها خطوة نحو معالجة السلبيات التي تم رصدها.

وأكد عنتر على تفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها وممارسة الطلاب لها لدورها الهام في صقل شخصيتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، ودور التوجيه الفني المحوري في متابعة مخرجات التعلم من خلال تنظيم الدروس النموذجية، وتفعيل الدورات التدريبية، وعقد ورش عمل للموجهين والمعلمين، لتحقيق تناسق وتكامل مثمر بالعملية التعليمية.