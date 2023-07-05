وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان امتحان البلاغة للشهادة الثانوية

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي2022/2023 بإدارة بلبيس التعليمية الأزهرية.

وخلال تفقده عدد من اللجان الامتحانية المنعقدة بلجنة غار حراء، أكد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء مع التصدي لظاهرة الغش بكافة طرقة وأشكالة مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة البلاغة .

هذا وقد سادت حالة من الهدوء داخل اللجان ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.