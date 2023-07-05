وزير التعليم يكرم الطالبة منة الديب الأولى على الدبلومات الفنية

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة منة صبح محمد الديب، من مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 نظام الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي.

وكانت الطالبة قد اعلنت عن سعادتها عندما تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوكد حصولها على المركز الأول على مستوي الدبلومات الفنية لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

وقالت منة الديب، ابنة قرية الشيخ درغام بدمياط إنه شعرت بالفرح والسعادة الغامرة بعد تلقيها اتصال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ليخبرها بأنها حصلت على المركز الأول في امتحانات الدبلومات.