اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:43 م
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية الكويت وإيران يؤكدان أهمية تعزيز التعاون لحفظ أمن المنطقة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:48 م
وزيرا خارجية الكويت وإيران يؤكدان أهمية تعزيز التعاون لحفظ أمن المنطقة الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان، على أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
 
وقالت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء بين الوزيرين جاء على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعماله في عاصمة جمهورية أذربيجان، باكو، وركز على استكمال المحادثات التي تمت في دولة الكويت خلال زيارة الوزير الإيراني الأخيرة للكويت في الشهر الماضي، كما تم بحث التطورات المستجدة، لافتة إلى تطابق في وجهات النظر بالنسبة لما تم طرحه.

الكويت

إيران

الكويت وإيران

سالم عبدالله الجابر الصباح

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