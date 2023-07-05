هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الأغذية" بنسبة 1.6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.4%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وهبط قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%.

وانخفضت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاعي العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 2.5%، 1%، 0.9%، 0.6%، 0.01%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.58%، والعرب على 8.4%، واستحوذت المؤسسات على 29.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 71.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 21142 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 7274 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 5772 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1333 نقطة.