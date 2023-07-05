اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:24 م
أكرم القصاص
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة للجلسة الثانية على التوالى بتداولات 1.5مليار جنيه

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:48 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة للجلسة الثانية على التوالى بتداولات 1.5مليار جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 21142 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 7274 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة.

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