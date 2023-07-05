اليوم السابع
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نتيجة الدبلومات الفنية.. تعليم المنوفية تكرم الأوائل خلال الأيام القادمة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:50 م
نتيجة الدبلومات الفنية.. تعليم المنوفية تكرم الأوائل خلال الأيام القادمة نتيجة الدبلومات الفنية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سيكون تكريما لأوائل الدبلومات الفنية، وهم الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى تكنولوجيا تطبيبقية ،والطالبة ندى أيمن عشرى على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة عن طريق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتكريم الطلاب الاوائل خلال الأيام المقبلة.
 
مشيرا إلى أن محافظ المنوفية يهتم دائما بالعملية التعليمية بالمحافظة ويسعى للنهوض بها.
 
وكان  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن أن المحافظة قد حصلت على مركزين ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ، حيث حصل الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى تكنولوجيا تطبيبقية ، كما حصلت الطالبة ندى أيمن عشرى على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق.
 
هذا وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به فى الجد والإجتهاد ، مشيرا إلى أن المنوفية تحتل الصدارة والريادة بين محافظات الجمهورية فى مجال التعليم ، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية ، ومؤكداً على أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالتعليم الفنى بإعتبارة النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعدادا وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة .
 
 
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الدبلومات الفنية

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نتيجه الدبلومات الفنية

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية

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