اليوم السابع
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ملتقى إفريقيا التاسع للاستثمار والتجارة بالجزائر يكرم الكاتب الدكتور محمد ثروت

الأربعاء، 05 يوليو 2023 11:59 ص
ملتقى إفريقيا التاسع للاستثمار والتجارة بالجزائر يكرم الكاتب الدكتور محمد ثروت ملتقى إفريقيا التاسع للاستثمار والتجارة بالجزائر الكاتب الدكتور محمد ثروت
حسام الشقويرى

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كرم ملتقى أفريقيا التاسع للاستثمار والتجارة بالجزائر الكاتب الدكتور محمد ثروت، الباحث فى فلسفة التسامح والحوار، حيث تسلم شهادة ودرع المؤتمر من أمين بوطالبى رئيس الملتقى الإفريقى فى حضور حسين حسن - مدير قسم الصناعة والموارد المعدنية بمفوضية الاتحاد الأفريقى سابقا.   

 

وقال أمين بوطالبي رئيس  الملتقى إن تكريم الكوادر الإعلامية والأكاديمية الأفريقية جاء من باب دعمهم وتشجيعهم للتنمية فى أفريقيا وتحفيز مناخ الاستثمار فى القارة السمراء وتبسيط مفاهيم التنمية للشباب. 

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  ملتقى إفريقيا التاسع للاستثمار والتجارة بالجزائر يكرم الكاتب الدكتور محمد ثروت 
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  ملتقى إفريقيا التاسع للاستثمار والتجارة بالجزائر الكاتب الدكتور محمد ثروت 
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 ملتقى إفريقيا التاسع للاستثمار والتجارة بالجزائر الكاتب الدكتور محمد ثروت

 

 وكان الملتقى الأفريقى قد انعقد فى دورته  التاسعة بمشاركة ما لا يقلّ عن 650 مؤسسة من مختلف دول أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، التابع للاتحاد الأفريقى  الذي يلعب دورا بارزا في ترقية الصادرات بين الدول الافريقيةإلى جانب عدد من الخبراء الدوليين فى الاقتصاد والتنمية وخبراء لدى الاتحاد الافريقي ومراكز بحث وغرف التجارة في الدول المشاركة وتم خلاله توقيع 30 اتفاقية تبادل بين الدول الأفريقية.

و قال بوطالبى: إن هدف المؤتمر إشراك الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في مسعى الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات لاسيما نحو الدول الأفريقية، تماشياً مع السياسة الاقتصادية للبلاد التي "أصبحت اليوم واضحة وتصبّ في مسعى ترقية الاقتصاد والاستثمار والتصدير من خلال توفير كل الوسائل اللازمة"، ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZLECAF ودورها فى تعزيز الاستثمار والتجارة البينية.

 


محمد ثروت

ملتقى افريقيا للتجارة

الاتحاد الأفريقى

مفوضية الاتحاد الافريقى

افريكسم بنك

الوحدة الافريقية



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