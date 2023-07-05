اليوم السابع
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مصرع شقيقين في حادث اصطدام دراجة نارية بعربة كارو فى الدقهلية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:37 م
مصرع شقيقين في حادث اصطدام دراجة نارية بعربة كارو فى الدقهلية جثة
الدقهليه شريف الديب

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لقى شقيقين مصرعهما متأثرين بإصابتهما التي لحقت بهما جراء وقوع حادث اصطدام موتوسيكل وعربة كارو بالطريق الواصل بين قريتي شاوه وكوم الديربي بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
 
 كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود اشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كل من : محمد هشام سامبو الوهيدى" وشقيقة "أحمد هشام سامبو الوهيدى، جثتين هامدتين "ادعاء حادث".
 
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين استقلال المتوفيين موتوسيكل وخلال سيرهما بطريق "كوم الديربي - شاوه" اصطدموا بعربة كارو مما تسبب في مصرعهما.
 
جرى إيداع جثامين المتوفيين مشرحة مستشفى المنصوزة الدولي، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثامين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
 
 
 

 


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