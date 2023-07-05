اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:13 م
أكرم القصاص
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مصرع شخصين في هولندا وألمانيا جراء العاصفة "بولي"

الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:03 م
مصرع شخصين في هولندا وألمانيا جراء العاصفة "بولي" عاصفة
أ ش أ

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخران في هولندا وألمانيا جراء العاصفة "بولي" التي تضرب هولندا بشكل أساسي وتسببت في عرقلة حركتي السير والملاحة الجوية وإلغاء أكثر من 400 رحلة جوية بمطار "سخيبول" الدولي.


وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية أن سيدة لقيت مصرعها في هولندا إثر سقوط شجرة على سيارتها، وأصيب رجلين جراء حادثي سقوط شجرة وعمود إنارة، فيما لقيت سيدة مصرعها في مدينة ألمانية قرب الحدود الهولندية بسبب سقوط شجرة.


وبلغت قوة الرياح المصاحبة للعاصفة 146 كيلو متر في الساعة. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة تعد الأقوى التي تضرب هولندا في شهور الصيف على الإطلاق، وأصدروا تحذيرا نادرا من اللون الأحمر لملايين الأشخاص للبقاء في منازلهم.


هولندا

ألمانيا

عاصفة

العاصفة بولي



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