محافظ كفر الشيخ: فحص 138 ألفا و49 مواطنا ضمن مبادرة 100 يوم صحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مبادرة 100 يوم صحة ، ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إقبالاً كبيراً من الأهالي، لتلقي كافة الخدمات الطبية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ، والدكتورة آمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، منسق حملة 100 يوم صحة عن محافظة كفرالشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم فحص 138 ألفا و49 مواطناُ، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى 4 يوليو 2023 ، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة، ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، ومبادرات الصحة العامة ل 15 ألف و615 مواطناً، بالاضافة إلى تحويل 3401 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تطعيم 125 الف و552 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تمكنت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 17 ألفا و736 منتفعا، بالإضافة إلى 18 ألفا و4 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 17 ألفا و105 وسائل تنظيم الأسرة، وعمل 10 آلاف و 963 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ1850 متردد، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 71 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالاضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 345 منشأة غذائية، وأخذ 78 عينة مواد غذائية، وتحرير 269 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 23 منشاة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 317 أغذية مختلفة، و 58 لتر سوائل، وتم المرور على 127 محطة لمياه الشرب و 32 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.