اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:58 م
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"رياضة الأقصر" تستقبل مبادرة 100 يوم صحة بمراكز شباب المحافظة.. صور

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:38 م
"رياضة الأقصر" تستقبل مبادرة 100 يوم صحة بمراكز شباب المحافظة.. صور جانب من المبادرة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبلت مراكز شباب محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، والتي تم إطلاقها منذ 11 يوماً بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر.

وتم تنفيذ اليوم الأول بمركز شباب الزينية بحري بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، علي استعداد مراكز الشباب المشاركة في حملة 100 مليون صحة وإتاحة جميع امكانيات المراكز للمبادرة وذلك من منطلق رؤية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفي ألهم، خلال متابعة إنطلاق حملة 100 يوم صحة، بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن المواطن يستطيع الكشف والعلاج بالمجان بمبادرة 100 يوم صحة وذلك من خلال العيادات الثابتة أو المتحركة في محافظات الجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

الشباب والرياضة بالأقصر تستقبل مبادرة 100 يوم صحة
الشباب والرياضة بالأقصر تستقبل مبادرة 100 يوم صحة

 

مبادرة 100 يوم صحة بمراكز شباب الأقصر
مبادرة 100 يوم صحة بمراكز شباب الأقصر

 

 

متابعة حملة 100 مليون صحة بمراكز الشباب
متابعة حملة 100 مليون صحة بمراكز الشباب

 


 

 

 


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