محافظ جنوب سيناء يشارك بجلسة مقعد تسوية المنازعات المنعقدة اليوم بشرم الشيخ

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في جلسة مقعد تسوية المنازعات، التي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس المدينة الرقمى الجديد بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديري الإدارات المعنية.

ووجه المحافظ بسرعة تذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون، وذلك لإنهاء جميع موضوعات الشركات والمواطنين المطروحة على المقعد.

وقد واصلت اللجنة المنعقدة عملها فى ضوءً توجيهات المحافظ بالتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم وسرعة إنهاء طلباتهم فى إطار القانون.

وتم إنهاء جميع طلبات الشركات السياحية العاملة التي تقدمت لجلسة اليوم فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بقوة على أرض جنوب سيناء.