محافظ جنوب سيناء يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بشرم الشيخ

جنوب سيناء: ياسر عامر

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية مفاجئة للمركز التكنولوجى المطور بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمواقع العمل وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة مستوي الخدمات التي تقدم للمواطنؤن، واطمأن علي تقديمها بيسر ودقة وسرعة، حيث يقدم المركز عددا من الخدمات الحيوية للمواطنين، مثل إصدار كافة التراخيص للمبانى والمحلات، وعمل محاضر تصالح وطلبات الصيانة، والتواصل مع كافة الجهات الحكومية وسداد وتحصيل القيمة الإيجارية، والقيد بسجل الموردين .. الخ.

كما قام المحافظ خلال الجولة بزيارة تفقدية لمركز خدمات مصر، والذى يقدم عدد من الخدمات، منها إصدار شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية والسجل الجنائى للمصريين، وجوازات السفر ووثاق الزواج والطلاق للأجانب الخ،.

وحرص المحافظ خلال الجولة علي لقاء عدد من الجماهير وأطمأن على إنجاز الأعمال وحسن المعاملة.

وفي نفس السياق، تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال وضع اللمسات النهائية لفرش المبنى الخدمى بمحيط مجلس المدينة الرقمى بشرم الشيخ.

ويشار إلي أن المبني الخدمي يحتوى 11 غرفة ( 7 سويت و4 غرفة دبل) مزودة بالمكييفات والاثاث وكافة الأجهزة الكهربائية لخدمة ضيوف المحافظة، فضلا على عدد من المكاتب الإدارية والمخازن .

وأكد المحافظ خلال التفقد علي ارتفاع مستوى التجهيزات والخدمات وأمر بسرعة الإنجاز وسرعة تسليم المبنى على أن يكون الموعد الأسبوع القادم .

رافق المحافظ في جولته اللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة، و اللواء محمد محمد شعير السكرتير العام المساعد ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.