محافظ بورسعيد يهنئ الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية

بورسعيد - محمد عزام

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الطالبة ندي عبدالباقي أحمد بمدرسة زينب الكفراوي، والحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية في شهادة الدبلوم الفنية بنظام الثلاث سنوات لعام 2023.

وتمنى محافظ بورسعيد، للطالبة ندى عبد الباقي ، مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، مؤكدا على فخره بما حققته الطالب من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دوما يرفعون إسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

وحصلت الطالبة ندي عبد الباقي أحمد عبد الباقي، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بمجموع 589 درجة من 600 درجة، وبنسبة نجاح 98,17 % ، وتخصصها فني سكرتير، بمدرسة زينب الكفراوي بنات.