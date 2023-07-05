لليوم الـ11 على التوالي.. فحص ودعم أهالى الأقصر ضمن حملة 100 يوم صحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، لليوم الـ11 على التوالى، استمرار العمل فى فعاليات حملة 100 يوم صحة، حيث تم عقد فعاليات ندوات توعية أسرية للمواطنين والسيدات فى مدينة البياضية وشوارع وميادين الأقصر، وذلك عن توافر الوسائل بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه شملت الفعاليات عمل توعية عن أهمية الفحص الذاتي للكشف المبكر لسرطان الثدى، وعمل فحص للسيدات بالعيادة بحجرة الكشف، وعمل جذب للمعيدين خلال أجازة العيد بالشوارع، حيث دشن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وتفقد أعمال اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية.

ويضيف وكيل صحة الأقصر، إنه يتم بالحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخري.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفي ألهم، خلال متابعة إنطلاق حملة 100 يوم صحة، بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن المواطن يستطيع الكشف والعلاج بالمجان بمبادرة 100 يوم صحة وذلك من خلال العيادات الثابتة أو المتحركة في محافظات الجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات، وأكد وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.



حملات توعية فى قرى ونجوع مدينة البياضية



دعم سيدات مدينة البياضية ضمن حملة 100 يوم صحة



فحص ودعم أهالى الأقصر ضمن حملة 100 يوم صحة_1



فحص ودعم أهالى البياضية ضمن حملة 100 يوم صحة



فحص ودعم سيدات الأقصر ضمن حملة 100 يوم صحة