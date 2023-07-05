فاكهة الصيف.. أشهر مراكز زراعة التين الشوكى فى المنيا وسمالوط

المنيا-حسن عبد الغفار

مع بداية فصل الصيف يخرج التين الشوكى إلى الأسواق ويبدا موسم الحصاد، الفاكهة التى يتجمع عليها المحبين فى المساء على كورنيش النيل والحدائق العامة خاصة أن سعرها فى متناول الجميع.

وقدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا مع تجار التين الشوكى الفاكهة الصيفية التى تنافس أكثر الفواكه فى فصل الصيف والتى يقبل عليها الأهالى نظرا لطعمها المميز وسعرها أيضا فى متناول الجميع حيث يصل سعر الواحدة بين 3إلى 4 جنيهات، ومتوافر فى أماكن كثيرة خاصة أمام المناطق العامة وكورنيش النيل.

وقال ضاحى عبد الحكيم أحد التجار أعمل فى التين منذ 15سنة، واستطيع التفرقة بين التين الجيد والسيى، كما أن محافظة المنيا تزرع مساحات كبيرة من التين الشوكى خاصة فى مركز المنيا ومركز سمالوط شمال المحافظة، فى الصحراء الغربية، وهذا هو أجمل تين شوكى يأكله المواطن الذى يتم زراعته فى الصحراء، لأن التين الشوكى فى الصحراء يحصل على كميات مياه قليلة لذا يجعل طعمه افضل كثيرا.

وأضاف ضاحى قائلا أن كثير من الناس يفضل الحصول على التين الأصفر لكن التين الأخضر هو الأفضل لأنه حصل على كمية قليلة من المياه وهذا يجعل نسبة السكر به أفضل كثيرا من التين الأصفر، ومحافظة المنيا تزرع عشرات الأفدنة والتى تقارب 20 ألف فدان تين شوكى فى الصحراوى الغربى والشرقى أيضا هناك مساحات من التين الشوكى.

ولفت ضاحى أن شهر يوليو هو شهر النضج الحقيقى للتين ولذلك كثير من المزارعين يفضلون حصاد المحصول مع بداية شهر يوليو، وذلك لاكتمال نضج اللمحصول وزيادة نسبة السكر به.