غرفة المنشآت الفندقية تنفى نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة بسبب لحوم غير صالحة

كتب محمد أسعد

نفت غرفة المنشآت الفندقية ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين.

وذكرت الغرفة في بيان صادر عنها أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو القصير الذى تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، غير صحيح وعار تماماً من الصحة.

وقد قامت، على الفور، لجنة مُشكلة بين مسئولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدي جودتها، حيث تم التأكد من أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أى مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.

ومن جانبه، أشار علاء عاقل رئيس لحنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الاسكان السياحي بالفندق وذويهم بسبب شئ خاص بهم، وليس كما تردد بسبب نوعية اللحوم المقدمة لهم.

وتناشد غرفة المنشآت الفندقية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.