عقد امتحان لمحو أمية 330 من المواطنين بنطاق العجمي وبرج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار تفعيل مبادرتي "دواوين حكومية بلا أمية" و "قري ونجوع بلا أمية"، لافتا إلى أننا نستهدف القضاء على الأمية، بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان فوري لمحو أمية 330 من المواطنين بنطاق العجمي وقرى مركز ومدينة برج العرب، وذلك تحت إشراف إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورؤساء أحياء العجمي ومركز ومدينة برج العرب، والمهندسة وداد مصطفى أبو المكارم عضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.