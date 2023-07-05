ضبط عامل خردة تسبب فى حريق بسوق بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الداخلية من ضبط عامل خردة بالقاهرة لتسببه فى نشوب حريق بأحد الأسواق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم "محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات" مما أدى إلى إحتراقهم "دون إصابات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل خردة- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد- وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالإنصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.