ضبط شخص بعد ساعات من إلقاء زجاجات فارغة بمياه البحر فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر القبض على شخص يدعى و ع بمدينة الغردقة، بعد تدوال فيديو له وهو يلقى زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم أحد الشواطئ في منطقة محيطة بأحد المطاعم الشهيرة، وذلك بعد توجيه من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التوجه لمكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والقبض على المتهم.

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها اليوم أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجه بتشكيل لجنة مصغرة وعاجلة توجهت إلى المطعم والكافيه محل الواقعة للوقوف على حقيقة الأمر بمشاركة كل من " رئيس حى جنوب – مدير عام إدارة البيئة – مدير عام مكتب وزارة السياحة – شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شئون البيئة".

وبعد التحقيقات الأولية وإنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم، وبالتفتيش تم العثورعلى متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم، وأن المتهم يدعى "و.ع".