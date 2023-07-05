اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شخص بعد ساعات من إلقاء زجاجات فارغة بمياه البحر فى الغردقة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:51 م
ضبط شخص بعد ساعات من إلقاء زجاجات فارغة بمياه البحر فى الغردقة المتهم أثناء إلقاء زجاجات المياه الفارغة فى البحر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر القبض على شخص يدعى و ع بمدينة الغردقة، بعد تدوال فيديو له وهو يلقى زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم أحد الشواطئ في منطقة محيطة بأحد المطاعم الشهيرة، وذلك بعد توجيه من اللواء عمرو حنفي،  محافظ البحر الأحمر، بسرعة التوجه لمكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والقبض على المتهم. 
 
وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها اليوم أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجه بتشكيل لجنة مصغرة وعاجلة توجهت إلى المطعم والكافيه محل الواقعة للوقوف على  حقيقة الأمر بمشاركة كل من " رئيس حى جنوب –  مدير عام إدارة البيئة – مدير عام مكتب وزارة السياحة – شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شئون البيئة".
 
وبعد التحقيقات الأولية وإنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم، وبالتفتيش تم العثورعلى متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم، وأن المتهم يدعى "و.ع".
 
على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض علي المتهم مرتكب الواقعة، وضبطه والتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى التزام إدارة المطعم بالتعليمات  حيث ستتضمن اللجنة " القوى العاملة – الحماية المدنية – مديرية الصحة – مديرية التموين ... وغيرها من الجهات الإدارية المعنية حرصا على ردع إلمخالفين  وغيرهم من الأشخاص الذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة لأى اضرار جسدية أو نفسية أو تلك التى تتضمن تصرفاتهم ترويع للآخرين .

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

محافظ البحر الاحمر

مخلفات فى البحر



الموضوعات المتعلقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ السلع الغذائية ومجمع الدهار بالغردقة.. صور

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:40 م

محافظ البحر الأحمر: استيراد أجهزة حديثة لرصد حركة الكائنات البحرية في الغردقة

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:00 ص

محافظ البحر الأحمر بعد واقعة سمكة القرش: مقترح بوضع شِباك لحماية السباحين

الأحد، 11 يونيو 2023 11:09 م

إقبال سياحى على رحلات الغوص والسنوركلنج فى الغردقة.. اللنشات تبحر صباحا وتعود مع اقتراب نهاية اليوم.. "عرق سمية وقطعة أبو رمادة الجفتون" أشهر مناطق الغوص بعروس البحر الأحمر.. والأخوين والفنستون للمحترفين.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:15 م

وزيرة البيئة تقود فريق محميات البحر الأحمر بشواطئ الغردقة فى أول أيام العيد.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة