صحة الدقهلية الكشف على 1669 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية ميت دمسيس مركز أجا

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية ميت دمسيس مركز أجا وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1669 مريضاً. وضمت 12 عيادة داخل الوحدة منها (2 باطنة - 2 أطفال - جراحة - عظام)، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة فى عيادة الباطنة تم توقيع الكشف على 275 مريضا، وفى عيادة الأطفال تم توقيع الكشف على 276 حالة، وفى عيادة الجراحة تم توقيع الكشف على 95 حالة، وفى عيادة الانف والاذن تم توقيع الكشف على 128 حالة وفى عيادة العظام تم توقيع الكشف على 253حالة، وفى عيادة الجلدية تم توقيع الكشف على 248 حالة ، وفى عيادة الأسنان تم توقيع الكشف على 110 حالة، وفى الرمد تم توقيع الكشف على 154.

كما تم إجراء 274 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 106 حالات أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 107 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 74 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 11 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.