شرطة الحدود الإيطالية تنقذ 44 مهاجرا على متن زورق قرب جزيرة صقلية

وكالات

أعلنت شرطة الحدود الإيطالية إنقاذ 44 مهاجرا بينهم أطفال ونساء حوامل كانوا يبحرون على متن زورق انحرف نحو جزيرة قرب صقلية.

وأظهر مقطع مصوّر من شرطة الحدود، أفراد شرطة الحدود الإيطالية وهم يقتربون من مهاجرين عالقين في لامبيدوسا.

وعلى صعيد منفصل، أنقذت سفينة أطباء بلا حدود "جيو بارينتس" إجمالا 196 شخصا في 4 عمليات مختلفة في مياه مالطا.