اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:45 م
أكرم القصاص
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شرطة الحدود الإيطالية تنقذ 44 مهاجرا على متن زورق قرب جزيرة صقلية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:02 م
شرطة الحدود الإيطالية تنقذ 44 مهاجرا على متن زورق قرب جزيرة صقلية مهاجرون - أرشيفية
وكالات

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أعلنت شرطة الحدود الإيطالية إنقاذ 44 مهاجرا بينهم أطفال ونساء حوامل كانوا يبحرون على متن زورق انحرف نحو جزيرة قرب صقلية.

وأظهر مقطع مصوّر من شرطة الحدود، أفراد شرطة الحدود الإيطالية وهم يقتربون من مهاجرين عالقين في لامبيدوسا.

وعلى صعيد منفصل، أنقذت سفينة أطباء بلا حدود "جيو بارينتس" إجمالا 196 شخصا في 4 عمليات مختلفة في مياه مالطا.

وقد تضمن هذا العدد 47 قاصرا من دون مرافق لهم و16 امرأة ورضيعا.

وبحسب المنظمة، سينزل المهاجرون الذين أنقذوا في ماينا دي كرارا، الميناء الذي حدّدته السلطات الإيطالية.

 

 


إيطاليا

مهاجرون

صقلية

شرطة الحدود الإيطالية



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