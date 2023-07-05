شاهد مقر الحكومة فى العصر العثمانى بالقصير بالبحر الأحمر وقسم شرطتها القديم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعتبر مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، أقدم مدن المحافظة وأعرقها، حيث تركت كل الحضارات أثارها، ومن ضمن المبانى الأثرية بها التى مازالت قائمة حتى الآن وتعتبر من أشهر أماكن القصير هو "مقر الحكومة" تعرف عليه فى المعلومات التالية.

- كان مقراً حكوميًا منذ عهد محمد على باشا حتى عباس حلمي.

- حكم منه 17 محافظا تابع الحكومة المصرية فى تلك الحقبة الزمنية.

- تتمثل مهمته فى الأشراف على ميناء القصير والأمور التجارية.

- كان مقرا اساسيا لإبراهيم باشا لأدار أحوال الحجاز منه بعدما أوكل السلطان العثمانى أمور الحجاز له .

- خطب من شرفته الرئيس جمال عبد الناصر لاهالى البحر الأحمر قبل أن يصبح رئيسا ليطلعهم على نجاح الثورة آنذاك .

- أصبح قسم لشرطة القصير حتى تم نقله بعد ذلك وزارة وزير السياحة والآثار فى عام 2016 وأكد على تحويله لمزار سياحى .



حكمه منه العثمانيين الحجاز



قسم شرطة القصير القديم