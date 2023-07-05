خطوات بسيطة لعلاج الإمساك.. أبرزها شرب الماء بكثرة

كتبت رانيا عامر

يعانى بعض الأشخاص من الإصابة ب الإمساك سواء المتقطع أو المستمر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها عوامل نفسية وأخرى نتيجة سوء التغذية والإصابة ببعض الأمراض، ويعنى إصابتك بالإمساك صعوبة فى حركات الأمعاء لديك، وإذا استمر الإمساك دون علاج يسبب خطورة على الصحة العامة لذا يجب علاجه، وذلك وفقا لما نشره موقع WebMD.



أعراض الإمساك 1.قلة حركات الأمعاء

2.صعوبة في التبرز

3.براز صلب أو صغير

4.انتفاخ البطن

قد تشعر أيضًا أنك بحاجة إلى مساعدة لتفريغ أمعائك، مثل الضغط على بطنك.



بعض أسباب الإمساك

1.تغييرات على ما تأكله

2.عدم وجود كمية كافية من الماء

3.الإكثار من تناول منتجات الألبان

4.مقاومة الرغبة فى التبرز

5.الإفراط فى استخدام المسهلات من بعض الأدوية

6.اضطرابات الأكل

7.مشاكل فى الأعصاب والعضلات فى الجهاز الهضمى

8.سرطان القولون

9.الحالات العصبية مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد

10. خمول الغدة الدرقية (يسمى قصور الغدة الدرقية )



خطوات لعلاج الإمساك 1.اشرب كوبين إلى أربعة أكواب إضافية من الماء يوميًا

2.جرب السوائل الدافئة، خاصة فى الصباح.

3.أضف الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائى.

4.تناول الخوخ وحبوب النخالة.

5.تمرن معظم أيام الأسبوع، عندما تحرك جسمك تصبح عضلات أمعائك أكثر نشاطًا أيضًا.

6.لا تتجاهل الرغبة فى التبرز.