حبس المتهم بإلقاء مولوتوف على إحدى قاعات الأفراح بالدقهلية 4 أيام

الدقهلية _محمد الحبشي

قررت نيابة أول المنصورة حبس المتهم بإلقاء زجاجات مولوتوف على إحدى قاعات الأفراح بالمنصورة، والذى تسبب فى إصابة أحد المدعوين بحروق مختلفة، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة الماضى 30 يونيو، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة قسم أول المنصورة، بقيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف علي أحد الأفراح المقامة في إحدي القاعات بمدينة المنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز قسم أول المنصورة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أن حفل الزفاف المقام لنجل أحد تجار الأسماك، وأثناء الاحتفال قام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات ملوتوف علي الحضور، ما تسبب في إصابة أحد المدعوين بإصابات خطيرة من الدرجة الثانية والثالثة.

وبتكثيف الإجراءات وتشكيل فريق بحث من قوات الأمن، تمكن الفريق الأمني بالتعاون مع مباحث قسم أول المنصورة من إلقاء القبض علي مرتكب الواقعة وآخرين بعد مراجعة، كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث حيث تبين وجود خلافات سابقه، وقرر المتهم على إثرها الانتقام باشعال النيران في حفل الزفاف.