اليوم السابع
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تنسيق مدارس التعليم الفنى بالقاهرة بعد إعلان نسب النجاح

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:20 م
تنسيق مدارس التعليم الفنى بالقاهرة بعد إعلان نسب النجاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع تنسيق مدارس التعليم الفنى بالقاهرة بكل أنظمتها الفنى والتجارى والزراعى والفندقى.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب النجاح فى دبلوم الخمس سنوات حيث وصلت إلى 85%، و65,55% لدبلوم الثلاث سنوات والتكنولوجيا التطبيقية 78.3%.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الفنى شهد تطوير غير عادى وفق الوزارة وتوجهات الدولة لازم يؤثر فى أقتصاد الدولة والدولة مهمتة بالتعليم الفنى، والدولة طالبت 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى اقرب فرصة ممكنة وخريجى مدارس التعليم الفنى مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى، كما أن الخريجين حاليا يتقنون المهارات والجدارات، ورجال الصناعة يشاركون فى تقييم الطلاب وهناك طلاب يتركون التعليم العام ويتوجهون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ولهم مسار كبير فى دخول الجامعات التكنولوجيا.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، قد أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

 


القاهرة

الدبلومات الفنية

المدارس الفنية

تنسيق المدارس الفنية



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