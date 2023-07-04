اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:09 ص
محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، حيث يتم بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي( العام - والفني ) للعام الدراسي، اعتبارًا من غد الثلاثاء ٤ يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.


وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، انه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية ومن ثَم تحديد مجموع القبول كالتالى :

▪️إدارة الخارجة التعليمية :
*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) 210 درجة .
* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة.  
*مدرسة المروة الثانوية التجارية 230 درجة ( بنين وبنات )
* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 200 درجة للبنين و 240 درجة للبنات .

▪️إدارة الداخلة التعليمية:
* مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة
* مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة
* مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات .
* مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات .

▪️إدارة الفرافرة التعليمية:
* مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 200 درجة بنين و 230 بنات
* مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية 220 للبنين و200 للبنات
* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات .

▪️إدارة بلاط التعليمية:
* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات

▪️إدارة باريس التعليمية:
*مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين و بنات.

 


الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

تنسيق التعليم الفنى بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة