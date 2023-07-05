اليوم السابع
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"تعليم أسوان" تعلن استعداداتها لامتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:31 م
"تعليم أسوان" تعلن استعداداتها لامتحانات الدور الثانى لصفوف النقل محافظ أسوان يعتمد خطة امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، إنهاء استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023، والتى سوف تنطلق فى الفترة من 13 إلى 29 يوليو الجارى لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.
 
ومن جانبه، اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، خطة الامتحانات وشدد على أهمية تنفيذ أعمال النظافة العامة، وأعمال التعقيم والتطهير، وتجهيز قوائم الامتحان، فضلاً عن توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.
 
وفى السياق، أوضح عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه سيتم الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحانات، مع التشديد على مسئولى الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفاً أن امتحانات الدور الثان بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى ستكون فى الفترة من 15 إلى 19 يوليو ، فيما ستبدأ امتحانات الصفوف الأول والثانى الإعدادى فى الفترة من 13 إلى 19 يوليو ، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفترة من 22 إلى 29 يوليو ، فى حين ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى الفترة من 22 إلى 26 يوليو، وامتحانات النقل للتعليم الفنى فى الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجارى.

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