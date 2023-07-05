حياة كريمة.. تنفيذ 27 مشروعا لخدمة 40 ألف نسمة بقرية المنشية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مواصلة المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على تكثيف الجهود المبذولة ، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أشار المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، إلى استمرار الجولات الميدانية لتفقد عدد 27 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالى 40 ألف نسمة.

وأوضح، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء كوبرى الترعة وكوبرى السبع بنات ، وصيانة ورفع كفاءة مدارس المنشية الجديدة الابتدائية والمنشية الحديثة والمنشية بحرى الابتدائية المشتركة بنسب تنفيذ 100% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98% ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحرى بنسبة 95%.

وتابع، أنه تم تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب أعمدة الإنارة فى السلسلة بحرى وطريق السلسلة / المنشية مروراً بالمنشية شرق بإجمالى 122 عمود حيث جارى أعمال شد الأسلاك وتركيب الكشافات.

وخلال الجولة الميدانية وجه المهندس ناجح مصطفى بالالتزام بتوجيهات محافظ أسوان بضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.