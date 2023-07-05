تعرف على شروط وكيفية الالتحاق بمدرسة التمريض التابعة لمستشفى الهلال بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مدرسة الهلال للتامين الصحي فرع سوهاج عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023 - 2024م وسيتم التقديم هذا العام لقبول الطلبات الكترونيا طبقا للشروط المحددة واليوم السابع للطالبات وأولياء الأمور أهم المعلومات وكيفية التقديم للإتحاق بالمدرسة وذلك طبقا للشروط الآتية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولي أو ثانية

2 - ان يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها علي الشهادة المذكورة

3- الحصول علي الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم ومن المحافظة حد ادني ٢٥٠ درجة ويتم القبول بأعلي المجاميع أولا ثم اجتياز اختبار القدرات

4- أن يكون الطالب مصري الجنسية

5 - ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج لها أثناء فترة الدراسة ٦ - التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب مصدق عليه من ولي الأمر يتم فتح باب التقديم الالكتروني لمدة أسبوع من تاريخ ۲۰۲۳/۷/۸م إلي ٢٠٢٣/٧/١٤م



وتكون خطوات التقديم الالكتروني كالآتى: بعد فتح اللينك يظهر به شروط التقديم في مدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023م / 2024م وبياناتها كالأتي: -

- الحصول علي شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولي أو ثانية

- إن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل فيها علي الشهادة المذكورة - الاسم رباعي – عنوان السكن الحالي المركز الإداري بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها

- الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة في نفس المركز الحصول علي الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم ومن نفس المحافظة

- رقم تليفون الطالب - رقم تليفون ولي الأمر الجنسية مصري - شهادة حسن سير وسلوك .

- وفي حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة لم يتم النظر في أوراق الطلب المقدم من خلال اللينك.

- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي ليتم التوزيع التلقائي جغرافيا

- يكون الحد الادني للتقديم المجموع ۲٥۰ درجة والالتزام في القبول بالمجاميع الاعلي أولا ثم اجتياز القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي

- يتم رفع صورة بملف pdf يحتوي علي صورة شهادة الميلاد- صورة شخصية حديثة للطالب صورة الشهادة الإعدادية- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر تكون سارية - إيصال مرافق لولي الأمر بيان درجات للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل عليها علي الشهادة الإعدادية - شهادة حسن سير وسلوك)

- في حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها للأوراق سيتم ظهوره علي اللينك ويتم التوجه إلي المدرسة وسيتم مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها في حالة ظهور بطاقة الترشيح للطالبة يتم فتح ملف بقيمة ١٠٠ جنيه لكل طالبة

- في حالة قبول الطالبات عن طريق الموقع يتم عمل اختبارات الآتية: اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل امتحان تحريري وشفوي (اختبار) لغة انجليزية - القدرة علي التعامل . الحاسب الآلي علي إلا تقل درجة المقبولين عن ۷۰% من درجة كل مادة مع

- ثم اجتياز كشف الهيئة الاختبار النفسي قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث سرعة الاستجابة ورد الفعل مهارات التواصل المعلومات العامة الخلو من العيوب الخلقية المظهر العام - سلامة النطق التناسق بين الطول والوزن (مؤشر كتلة الجسم)

- ثم الكشف الطبي بواسطة الكومسيون الطبي بالمحافظة - لا يعتبر الطالب مقبول إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وبيان النتيجة وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الرسمية ولا يعتبر الطالب مقبول إلا بعد مطابقة صور المستندات علي الأصل.

رابط التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للتأمين الصحي عبر الانترنت من خلالالموقع الإلكتروني للهيئة

http://www.hio.gov.eg/Ar/Pages/default.aspx

أو من خلال الرابط المباشر

http://٤۱.۳۳.۹۷.۱۱٥/NursingSchool/request.aspx من تاريخ ٢٠٢٣/٧/٨ وحسنة ٢٠٢٣/٧/١٤