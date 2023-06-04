ضبط صاحب مكتب مقاولات استولى على 5 ملايين جنيه من 6 أشخاص لتوظيفها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط صاحب مكتب مقاولات ويقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج لاستيلائه على مبلغ 5 ملايين جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها فـى مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقارى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من يفيد ورود محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمود ع خ ا 65 سنة بالمعاش و6 آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من المدعو / عبد الرحيم م ا ع 40 سنة صاحب مكتب مقاولات ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "5.000.000 " خمسة مليون جنيهاً لتوظيفها فـى مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقارى من خلال شركة الصاحى للمقاولات العمومية الخاصه به مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى توللت التحقيق.