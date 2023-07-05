اليوم السابع
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"بيطرى قنا" يناظر 302 حيوان وطائر خلال قافلة بيطرية مجانية بقرية المراشدة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:39 م
"بيطرى قنا" يناظر 302 حيوان وطائر خلال قافلة بيطرية مجانية بقرية المراشدة جانب من القافلة
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين، وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض، وذلك بالتنسيق مع طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى دفعة 2023.
 
وأضاف الداودى، أن القافلة نجحت فى مناظرة 302 حيوان وطائر، بواقع 92 رأس ماشية من الأبقار، 38 رأس ماشية من الجاموس، 18 رأس ماشية من الاغنام، و14 حيوان متنوع، بالإضافة إلى 140 طائر، وتم إجراء الفحص لتلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، الأمراض المعدية، الأمراض التناسلية، الجراحة، الطفيليات الداخلية والخارجية.
 
وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة شملت تنظيم ندوات إرشادية لتوعية صغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية التلقيح الصناعي، فضلا عن توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

بيطري قنا

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