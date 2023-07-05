اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بري يبحث مع قائد الجيش اللبناني الأوضاع الأمنية وشئون المؤسسة العسكرية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:00 ص
بري يبحث مع قائد الجيش اللبناني الأوضاع الأمنية وشئون المؤسسة العسكرية نبيه برى
أ ش أ

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حث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع قائد الجيش اللبناني الأوضاع الأمنية وشئون المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقائهما في مقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

على صعيد متصل، بحث بري مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلاد.

كما استقبل رئيس مجلس النواب، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا حيث تم عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 


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