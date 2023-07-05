انهيار جزئى بعقار قديم باللبان فى الإسكندرية دون إصابات.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 4 بشارع ابن جبير أمام رقم 6 بشارع ابن باجة باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وقامت الحى برئاسة المهندسة نهى أحمد خليفة، رئيسة حى الجمرك، بتكليف القيادات للتوجة إلى العقار، برئاسة المهندسه وفاء زايد سكرتير عام حى الجمرك ورجال مباحث قسم الجمرك، وقامت مباحث المرور بوضع الحواجز لحماية المارة.

وكان الحى قد تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 شارع الفراهدة دون إصابات، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، قامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة بحارة النجاة وفتح الطريق.

وجاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئى، المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، إدارة المشروعات، فيما قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقارات 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي - اللبان فور سقوط اجزاء من العقار. وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.