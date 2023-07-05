وقال قائد وحدة المدفعية في اللواء 200 - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء "تقدمت مجموعة العدو المكونة من 4 مركبات، إلى مواقعنا الأمامية، وتم تدمير مركبتين أثناء اقترابهما، ووصلت مركبتان تقريبا إلى مواقعنا الأمامية، ونزل مشاة العدو جزئيا واصطدمت بمشاتنا".

وأشار إلى أن الوحدات الروسية دمرت الجزء الأكبر من المجموعة عند نزولها من المدرعات باستخدام منظومات الصواريخ المحمولة....وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية صدت 10 هجمات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتمكنت من القضاء على نحو 300 جندي خلال يوم.

كما نفذ الطيران الروسي، مجموعة ضربات صاروخية على أماكن مرابطة كتيبة كراكين والفيلق الجورجي في دونباس.

ونفذ طيران مجموعة القوات جنوب ضربات صاروخية على مواقع العدو في اتجاهي سوليدار-أرتيوموفسك وألكسندرو-كالينوفو، وتم تدمير نقطة مرابطة مؤقتة ومنطقة تمركز احتياطيات اللواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية بالقرب من قريتي ديلييفكا وبيلايا جورا، بالإضافة إلى أماكن مرابطة وحدات "كراكين" واللواء الميكانيكي 24 للقوات الأوكرانية في منطقة توريتسك.

وتم تدمير وحدات المدفعية نقطة مرابطة المرتزقة من الفيلق الجورجي في قسطنطينوفكا ومستودع ذخيرة للعدو في التجمع السكني فيسيولويه و5 سيارات في سيفيرسك ولاستوتشكينو.

وخلال القتال المضاد للبطاريات دمرت مدفعية مجموعة القوات الروسية مدافع ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" في نيكولايفكا ومدفع "2أس7 بيون" في منطقة ماركوف وكذلك مدفع "مستا-بي" في قرية أوسترويه ومدفع هاون من عيار 120 ملم بالقرب من ستاروميخايلوفكا.