العثور على جثمان مسن فى حالة تعفن بإحدى الأراضى الزراعية بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان مسن متوفى داخل أحد الأراضي الزراعية بمركز طلخا، وفي حالة تعفن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العام

َوتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بالعثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل أحد الأراضي الزراعية

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص والتحري تبين من المعاينة الظاهرية أن الجثة لمسن في العقد السابع من عمره، ولا يوجد إصابات ظاهرية بالجثمان، ويرجح وفاته منذ حوالي أسبوع.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحررعن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت بتيكثف ضباط المباحث من جهودهم لكشف هوية المتوفى، وبيان أسباب وملابسات وفاته.