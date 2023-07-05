السجن المشدد 5 سنوات لعامل لقتله شخصا بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.م.ع" بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على أرض زراعية فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
السجن المشدد 5 سنوات لعامل لقتله شخصا بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاجالأربعاء، 05 يوليو 2023 02:30 م
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.م.ع" بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز جرجا.
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