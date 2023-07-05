الدوما يدعو إلى عدم حظر أجهزة هواتف "آبل" في روسيا

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دعا نائب مجلس الدوما الروسي، أوليج موروزوف، إلى عدم حظر أجهزة هواتف "آبل" في روسيا، مشيرا إلى ضرورة استبدالها بأجهزة أخرى اقتصادية.

وقال موروزوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "إن حظر منتجات آبل لن يؤدي إلا إلى ظهور السوق السوداء والمضاربة"، مضيفا أن "الإجراء الأكثر فعالية هو أن تحل محل أجهزة آبل أجهزة أخرى اقتصادية ووضع شروط لتنظيم هذه العملية".

وتابع: "لم أسمع أن مثل مبادرة حظر آبل نوقشت في مجلس الدوما"، لافتاً إلى أنه "من غير المجدي المواجهة عبر التكنولوجيات في الأسواق الروسية"، موضحا أن "بلاده لا تحظر الأدوية والسيارات والملابس من البلدان غير الصديقة".

وبيَّن موروزوف أن "الهواتف الصينية ضيقت بالفعل ودون حظر على كل من آبل وسامسونج من حيث المبيعات في السوق الروسية".

وكان النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، قد دعا في وقت سابق إلى حظر بيع أجهزة أبل في روسيا.

يُذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كشف مؤخرا أن الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا عبر ثغرات في برامج على هواتف "آي فون"، مشيرا إلى أن معلوماته تؤكد وجود تعاون وثيق بين شركة "آبل" والاستخبارات الأميركية في هذا الأمر.