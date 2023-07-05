الدكتور أحمد جابر مديرا للمستشفى الجامعى القديم بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدرت جامعة سوهاج القرار رقم 1610 لسنة 2023 بتكيف الدكتور أحمد جابر أحمد عبدالمجيد الأستاذ المساعد بقسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج لعمل مديرا للمستشفى الجامعى القديم بالإضافة إلى عمله مشرفا على الاستقبال العام بالمستشفيات الجامعة وذلك لمدة عام.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على موازنة الجامعة للسنة المالية الحالية 2022 / 2023، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1994 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وعلى كتاب الدكتور عميد كلية الطب وعلى موافقة رئيس الجامعة.

مادة 1 يكلف الدكتور أحمد جابر عبدالمجيد الأستاذ المساعد بقسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة سوهاج مديرا للمستشفى الجامعى القديم بالإضافة إلى عمله مشرفا على الاستقبال العام بالمستشفيات الجامعية وذلك مدة عام مادة 2 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالف ذلك.

يذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أصدر قرارا ًقبل ذلك بتعيين الدكتور حمدى سعد محمد الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج مديراً تنفيذيا ًلمستشفيات الجامعة، لمدة 3 سنوات.