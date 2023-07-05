اليوم السابع
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الداخلية تضبط طرفى مشاجرة بمصر القديمة بسبب ركن سيارة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:04 م
الداخلية تضبط طرفى مشاجرة بمصر القديمة بسبب ركن سيارة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت الداخلية في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "شخصين" طرف ثان " ثلاثة أشخاص" جميعهم مقيمون بدائرة القسم).. بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للطرف الثانى أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ تعدى كلٌ منهما على الآخر، وقام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء "دون إصابات".
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين وفارغ من ذات العيار- عدد 4 سلاح أبيض "سنجة")،
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مشاجرة

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

سلاح نارى



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