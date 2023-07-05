اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:45 م
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الحكومة توافق على إجراء تعديل تشريعى يسمح لغير المصرى بتملك العقارات

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:04 م
الحكومة توافق على إجراء تعديل تشريعى يسمح لغير المصرى بتملك العقارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض مجلس الوزراء أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

إقرار الآليات والضوابط

صرف تعويض المستثمرين

نزع الملكية

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



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