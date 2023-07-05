التغذية السيئة تعرضك للشيخوخة المبكرة

كتبت رانيا عامر

المواد الغذائية تؤثر بشكل أيجابى على الصحة العامة للأشخاص، وإذا حدث خلل فى النظام الغذائى المتبع تظهر تجاعيد وجفاف البشرة، وهذا يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

وقالت الدكتورة كميلة إيسايفا، أخصائية أمراض الباطنية، إن التغذية غير الصحيحة تلعب دورا رئيسيا فى ظهور التجاعيد وجفاف الجلد والبشرة الباهتة، وبتالى ظهور الشيخوخة المبكرة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأوضحت الخبيرة أن المضافات الغذائية التى تشمل النكهات والمواد الحافظة والصبغات والمكثفات يمكن أن تسرع فى شيخوخة الجسم، كما أن السكر له تأثير سلبى جدا على الجلد، لأن زيادته تسبب تكسير البروتين فى الجسم، ما يؤدى إلى إنتاج سموم تكسر الكولاجين فى الجلد وتجعله أقل مرونة.

وتنسب الطبيبة النقانق والصوصج إلى المواد الضارة، مشيرة إلى أن هذه المواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن تحفز الإصابة بداء السكرى وسرطان القولون، لذلك تنصح باستبدالها بالدهون المفيدة.

وشددت الأخصائية على ضروروة تعويض نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية فى الجسم، وتنصح بعدم تحضير الطعام فى قدر الضغط أو الشواية، لأن درجات الحرارة العالية تدمر نحو 90% من المواد المغذية الموجودة فى الطعام، كما أنه فى درجات الحرارة العالية تفرز الدهون مركبات كيميائية مسرطنة.

وأضافت الطبية أن تناول الكحول أيضا يسرع عملية الشيخوخة، وضار للصحة النفسية ويسرع فى إضعاف الوظائف المعرفية، وأظهرت نتائج دراسة علمية أن مرض ألزهايمر يتطور لدى محبى المشروبات الكحولية.