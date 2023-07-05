التصريح بدفن جثة شابين لقيا مصرعهما فى حادث دراجة نارية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثتى شابين لقيا مصرعهما في حادث إنقلاب دراجة نارية على طريق جهينة الكوامل البحرى مدخل الغريزات دائرة مركز المراغة وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتى أصدرت قرارههما ا السابق.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إشارة من مستشفى جهينة المركزى يفيد بوصول شابين إلى المستشفى جثتين هامدتين على إثر وقوع حادث طريق على طريق جهينة الكوامل البحرى وتم التحفظ على الجثتين.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة والمتابعة أنه أثناء إستقلال شابين لدراجة بخارية على الطريق إختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إصابتهما التي أدث إلى وفتاتهما وتبين أنهما م . ش . ع . م 22 سنة وأ . إ . م 23 سنة وتم نقلهما للمستشفى المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب قيام مفتش الصحة بتوقيع اكشف الطبي عليهما.