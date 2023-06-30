العثور على جثة عجوز داخل منزلها بسوهاج.. والأمن يكثف جهوده لكشف الغموض

سوهاج - محمود مقبول

تكثف الأجهزة المعنية بسوهاج، جهودها من أجل كشف غموض العثور سيدة مسنة بها جروح ذبحية داخل منزلها بناحية قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لحين ورود تقرير الطب الشرعى.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول سيدة ستينة، بها جروح ذبحية، وتم التحفظ عليها بالمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق، وتم إخطار الجهات لإجراء شئونها.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة والفحص بالعثور على جثة إ . م . خ . ح 62 سنة بها جرح ذبحى وحيث عثر على الجثة داخل منزلها بناحية قرية نزلة القاضي دائرة مركز شرطة طهطا، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وجار الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة للتوصل إلى مرتكب الواقعة.

جار انتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية للجثة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهة التحقيق المختصة لتولى شئونها تجاه الواقعة.