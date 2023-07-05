اليوم السابع
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"إيمان كريم" تشارك فى جلسة الموافقة على مشروع قانون بدعم صندوق "قادرون باختلاف"

الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:14 م
"إيمان كريم" تشارك فى جلسة الموافقة على مشروع قانون بدعم صندوق "قادرون باختلاف" الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة
كتب محمود راغب

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شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، والذي تم فيه الموافقة على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و 60 نائبا، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة بشأنه لعرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة.

 

وأعربت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بالموافقة على مشروع القانون، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على آليات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة لهم، مؤكدة أن المجلس كان له رأي فيما يخص المادة (2) بشأن المدة التي يتم فيها توريد المبالغ المقررة للصندوق من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق، وهو أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، وكان هناك اقتراح آخر من البعض بأن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق، وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ.

 

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن صندوق قادرون باختلاف من شأنه أن يعزز كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وأنه سيساهم في دمجهم مجتمعيا، مشيرة إلى أنه يساعد أيضا على تفعيل مواد الدستور التي تعزز من حقوق ذوي الإعاقة وتحميها.

 

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه المتواصل ومتابعته الدائمة لكل ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقيا ومجتمعيا وعلى كافة المستويات، مؤكدة أنه في عهد السيد الرئيس أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة صوت حقيقي يتحدث عنهم ولهم.


إيمان كريم

القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

مجلس النواب



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